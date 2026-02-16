Cento sfilano i carri E siamo a tre | Ancora una giornata straordinaria

A Cento, i carri sfilano sotto un cielo azzurro, dopo giorni di pioggia che avevano rallentato la preparazione, e questa mattina i festeggiamenti sono tornati a riempire le strade. La terza giornata di Carnevale si apre con un clima più caldo e un pubblico numeroso che si affaccia lungo Corso Guercino, affollato di maschere colorate e spettatori entusiasti. I carri allegorici, decorati con dettagli vivaci e personaggi fantasiosi, sfilano lentamente, attirando l’attenzione di grandi e piccoli.

Un'altra giornata da ricordare, un cielo finalmente terso dopo la pioggia incessante del sabato, un sole che ha sorriso sopra Corso Guercino ricoperta da una folla immensa in festa catturata dallo spettacolo vibrante dei cinque grandi carri allegorici. La manifestazione, organizzata con grande passione da Ivano e Riccardo Manservisi continua a confermarsi un appuntamento imperdibile non solo per l'Emilia-Romagna e per gli amanti del Carnevale da tutta Italia e oltre. A stare con il naso all'insù ieri, a Cento, c'era tutto il mondo, con camperisti da Merano a Rieti e gruppi organizzati dalla zona di Udine fino alla palermitana Partinico o da Ivrea scegliendo Cento invece della loro prima giornata della storica battaglia delle arance.