Cena toscana solidale di Trisomia 21 Aps alla Beppa Fioraia

Trisomia 21 Aps organizza una cena toscana solidale alla Beppa Fioraia, perché vuole raccogliere fondi per i progetti di inclusione. La serata, in programma venerdì 20 febbraio alle 20, si svolge nel ristorante storico di Firenze, in via dell’Erta Canina. Durante la cena, i partecipanti assaggeranno piatti tipici della tradizione toscana, mentre il ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell’associazione.

Una serata all’insegna della convivialità, della tradizione toscana e dell’inclusione. Venerdì 20 febbraio, a partire dalle ore 20, nello storico ristorante La Beppa Fioraia, in via dell’Erta Canina a Firenze, si terrà una cena solidale a sostegno di Trisomia 21 Aps, i cui proventi (tolte le spese) saranno donati all’associazione per sostenere i percorsi di autonomia delle persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive di origine genetica. L’evento è svolto in collaborazione con il Quartiere 1 del Comune di Firenze.Il menù, come nel dna della Beppa, celebra i sapori più autentici della cucina toscana, elaborati dallo chef Simone Quattrini: antipasto di crudo con coccoli e stracchino, maltagliati al ragù di cinta senese, porchetta al carbone con patate, tiramisù, acqua e caffè.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

