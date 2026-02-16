Cena con delitto Donne di passaggio
Sabato 7 marzo alle 20, Ortorosso accoglie la Compagnia Delittiamoci per la serata “Donne di passaggio”, un evento di intrattenimento in cui il pubblico potrà partecipare a un gioco di ruolo e scoprire chi ha commesso il delitto. La serata si svolge in un locale con un’atmosfera accogliente, pensato appositamente per coinvolgere gli ospiti in un’indagine interattiva.
Sabato 7 marzo alle 20 Ortorosso ospita la Compagnia Delittiamoci per Cena con Delitto dal titolo “Donne di passaggio”. Una serata che unisce il gusto della degusteria OrtoRosso a uno spettacolo interattivo per 38 euro a persona. Dalle ore 20:00, ci si potrà immergere in un intrigante mistero da risolvere, mentre si gusta un’ottima cena. Il pubblico dovrà investigare e trovare la colpevole. Tra una risata e l’altra le squadre dovranno trovare la soluzione al misfatto. Nell’androne di un palazzo della periferia romana è in corso una riunione di condominio, ma l’amministratore è in ritardo e durante la lunga attesa si avvicenderanno 5 donne mature, apparentemente sole, che coinvolgeranno il pubblico con i loro problemi quotidiani.🔗 Leggi su Romatoday.it
