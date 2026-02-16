C’è un altro progetto oltre God of War Trilogy Remake
Santa Monica Studio sta lavorando a un nuovo gioco PlayStation, oltre al remake della trilogia di God of War. La casa di sviluppo ha confermato che il progetto rimane segreto, ma si pensa possa arrivare nel 2027. Tra le ipotesi circolate, ci sono voci su un titolo ambientato in un mondo fantasy diverso, che potrebbe coinvolgere nuovi personaggi.
Santa Monica Studio al Lavoro su un Nuovo Franchise PlayStation: Oltre God of War, un Segreto per il 2027. Santa Monica Studio, il team dietro alla saga di *God of War*, sta sviluppando un nuovo videogioco segreto, previsto per il 2027. Il progetto, guidato da Cory Barlog, non sarà un nuovo capitolo di *God of War* né un’espansione incentrata su Atreus, ma rappresenterà una rivisitazione di un franchise PlayStation già noto. Questa doppia produzione, parallela al remake della trilogia classica di *God of War*, segna un cambio di strategia per Sony Interactive Entertainment. Una Nuova Strategia per Sony: Diversificazione e Investimenti nel Passato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sony ha annunciato God of War Trilogy Remake con un teaser trailer
Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play, annunciando ufficialmente God of War Trilogy Remake con un teaser trailer.
Sony annuncia il remake della trilogia originale di God of War
Sony annuncia il remake della trilogia originale di God of War, portando su PlayStation 5 le prime tre avventure della serie, a distanza di quasi due decenni dalla loro uscita originale.
GOD OF WAR TRILOGY REMAKE, MGS4 SU PC, NUOVO CASTLEVANIA - CIRCONCISI EPISODIO #34
Argomenti discussi: Percezione della corruzione, l’Italia arretra ancora. Busìa: troppi passi indietro nel nostro Paese; TonyPitony è un genio incompreso o solo un altro che vuole fatturare?; La città ideale: toh, un altro programma per Massimiliano Ossini; Ma a cosa serve un blocco navale se l'emergenza sbarchi non c'è?.
Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, il significato: Rimpianti adesso non ne ho piùQual è il significato di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni? Originariamente, la canzone era in stile gospel e parlava di Gesù. donnaglamour.it
C’è un problema Avanti un altro su Canale5?Ma le tanto attese nuove puntate di Avanti un Altro, venute alla luce dopo 5 prime serate estive in cui Mediaset ha unito dieci puntate inedite della quattordicesima edizione, non carburano. Anzi. movieplayer.it
Sony annuncia God of War Trilogy Remake, ma il progetto è appena iniziato e l'uscita è lontana; molti dettagli restano ancora sconosciuti. https://www.everyeye.it/notizie/god-of-war-trilogy-remake-uscir-ps5salto-playstation-6-859531.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook
God of War Trilogy Remake uscirà su PS5 o farà il salto su PlayStation 6 x.com