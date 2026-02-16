C’è questa voce su di te… La notizia e Federica Brignone gelata | costretta a parlare Cosa sta succedendo
Federica Brignone si trova al centro di una polemica dopo che una voce sospetta ha iniziato a circolare sulla sua integrità, costringendola a intervenire pubblicamente. La campionessa di sci ha deciso di parlare, preoccupata che la diffusione di queste voci possa danneggiare la sua reputazione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social network, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.
Il doppio oro di Federica Brignone alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha riportato l'attenzione sulla campionessa azzurra e sul prosieguo della sua carriera. Dopo il risultato olimpico, nelle ore successive si sono diffuse domande sul suo futuro sportivo, in particolare sull'eventualità di un ritiro. Il tema è stato affrontato direttamente dall'atleta in un'intervista, con l'obiettivo di chiarire le indiscrezioni circolate dopo le gare. "C'è questa voce su di te". Olimpiadi invernali, la domanda a Federica Brignone e la sua risposta secca. A intervenire sul punto è stata la stessa Federica Brignone, ascoltata da Eurosport in un colloquio con la giornalista Lia Capizzi.
“C’è questa voce su di te”. Olimpiadi invernali, la domanda a Federica Brignone e la sua risposta secca
Federica Brignone ha risposto con fermezza alla domanda su di lei durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dove ha vinto due medaglie d’oro.
Non c’era solo la famiglia a darle forza. In tribuna, ad assistere ieri all’ennesima impresa di Federica Brignone, c’era anche il suo nuovo amore. Si tratterebbe del modello James Mbaye - facebook.com facebook
Lo Slalom Gigante, con Federica Brignone che ha conquistato la seconda Medaglia d'Oro, è stato visto – dalle 13.29 alle 14.51 - da 4 milioni 550 mila spettatori, pari al 30,6% di share. #AscoltiTv #MilanoCortina2026 x.com