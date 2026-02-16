C’è questa voce su di te… La notizia e Federica Brignone gelata | costretta a parlare Cosa sta succedendo

Federica Brignone si trova al centro di una polemica dopo che una voce sospetta ha iniziato a circolare sulla sua integrità, costringendola a intervenire pubblicamente. La campionessa di sci ha deciso di parlare, preoccupata che la diffusione di queste voci possa danneggiare la sua reputazione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social network, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Il doppio oro di Federica Brignone alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha riportato l’attenzione sulla campionessa azzurra e sul prosieguo della sua carriera. Dopo il risultato olimpico, nelle ore successive si sono diffuse domande sul suo futuro sportivo, in particolare sull’eventualità di un ritiro. Il tema è stato affrontato direttamente dall’atleta in un’intervista, con l’obiettivo di chiarire le indiscrezioni circolate dopo le gare. “C’è questa voce su di te”. Olimpiadi invernali, la domanda a Federica Brignone e la sua risposta secca. A intervenire sul punto è stata la stessa Federica Brignone, ascoltata da Eurosport in un colloquio con la giornalista Lia Capizzi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

