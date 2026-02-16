Catene chiodate in strada per fermare i carabinieri durante il furto all' extra Coop Il video

Durante la notte, alcuni ladri hanno messo catene chiodate in strada a Villanova di Castenaso per ostacolare l’arrivo dei carabinieri durante un tentativo di furto all’extra Coop. Un video mostra le barriere improvvisate che sono state trovate sul luogo dell’intervento.

Le avrebbero piazzate gli ignoti ladri che stanotte hanno tentato un furto a Villanova di Castenaso . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

