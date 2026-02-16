Catene chiodate in strada per fermare i carabinieri durante il furto all' extra Coop Il video
Durante la notte, alcuni ladri hanno messo catene chiodate in strada a Villanova di Castenaso per ostacolare l’arrivo dei carabinieri durante un tentativo di furto all’extra Coop. Un video mostra le barriere improvvisate che sono state trovate sul luogo dell’intervento.
Le avrebbero piazzate gli ignoti ladri che stanotte hanno tentato un furto a Villanova di Castenaso . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Limbiate, morsi e pugni, quattro carabinieri feriti per fermare un uomo dopo un furto al Carrefour
Macfrut 2026, Conad e Coop Italia protagoniste: le due catene incontrano produttori e professionisti del settoreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scarlino, pullman in fiamme. Arrivano i vigili del fuoco.
AUTO E CAMION CON CATENE: NON È UN’OPZIONE, È OBBLIGO DI LEGGE Il weekend appena trascorso nel Bellunese ha evidenziato ancora una volta un problema grave: troppi automobilisti e camionisti si mettono al volante senza le dotazioni invern - facebook.com facebook