Catene chiodate in strada per bloccare i carabinieri durante un furto | paura e auto danneggiate

A Villanova, quattro catene chiodate sono state messe in strada per impedire ai carabinieri di intervenire durante un furto. Le catene sono state sistemate in modo da danneggiare le auto di chi cercava di passare, creando tensione e paura tra i residenti. Un passante ha raccontato di aver visto le auto colpite dai chiodi mentre cercavano di raggiungere la zona.

Bologna, 16 febbraio 2026 – Quattro catene chiodate, posizionate nelle strade di accesso a Villanova, per ostacolare l'arrivo delle forze dell'ordine. Le hanno piazzate gli ignoti che questa notte hanno tentato un furto alla cassa continua dell'extra Coop di Villanova di Castenaso. L'escamotage ha causato danni a vari automobilisti. Un escamotage che ha causato danni a diversi cittadini che passavano per quelle strade e anche a una gazzella dei carabinieri che stava correndo sull'intervento al centro commerciale. Malgrado questo, il colpo non è riuscito: i militari dell'Arma infatti sono comunque riusciti ad arrivare in tempo, con i predoni costretti a darsi alla fuga.