Catch The Moment - Carefully Composed | nuovo viaggio nell' arte con Alberto Franceschi

Alberto Franceschi ha deciso di esplorare il rapporto tra concentrazione e solitudine attraverso il suo nuovo progetto fotografico,

Pisa, 16 febbraio 2026 – Un viaggio interiore, la condivisione della concentrazione e della solitudine come elementi essenziali per rendere uno scatto davvero straordinario. Sono questi i temi al centro dell’incontro in programma giovedì 19 febbraio alle ore 18 a Pisa, all’interno del Muristorti Lounge Bistrot (Lungarno Pacinotti 1), dal titolo “Catch the moment-Carefully Composed”. “Ospite speciale sarà Alberto Franceschi, fotografo e artista, che ci accompagnerà attraverso il racconto della sua vita e del suo percorso creativo: dalla musica alla fotografia, dall’espressione sonora alla ricerca silenziosa dell’immagine perfetta” spiega la presidente di Confcommercio Pisa Centro e ConfSport, nonché imprenditrice e titolare di Twenty Fitness Club, Francesca Bufalini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

