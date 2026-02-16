Catanzaro viale dei Normanni | crisi commercio un fioraio denuncia danni e attende soluzioni dal Comune

Un fioraio di viale dei Normanni a Catanzaro denuncia danni economici causati dalla crisi del commercio locale e chiede interventi concreti al Comune. La strada, sempre più deserta durante le ore di punta, mostra negozi chiusi e vetrine spente, sintomi di un settore in difficoltà. Il negoziante ha già subito perdite significative e spera in aiuti tempestivi per salvare la sua attività.

Catanzaro, viale dei Normanni al collasso: un commerciante denuncia danni economici e l’attesa di risposte. Catanzaro è stretta in una morsa economica che rischia di soffocare il commercio locale. La chiusura prolungata di viale dei Normanni, arteria vitale del centro cittadino, sta causando danni ingenti alle attività commerciali. Alessio Cristofaro, titolare di un’impresa florovivaistica storica, è il volto di una protesta silenziosa, un grido d’allarme per un tessuto economico in difficoltà. La crisi di viale dei Normanni: un’escalation di problemi. La vicenda di viale dei Normanni si trascina da mesi, con interventi di consolidamento che hanno progressivamente limitato l’accesso alla strada.🔗 Leggi su Ameve.eu

Italia Viva di Arezzo sollecita un intervento tempestivo del Comune per il degrado dell'ex sede della Camera di Commercio in Viale Giotto.

