Catanzarese nel lutto | Addio a Valdir Scalzo 43 anni improvvisa scomparsa a Sant’Elia e Pentone Domani le esequie

Valdir Scalzo, 43 anni, è morto improvvisamente a Sant’Elia e Pentone, provocando un grande dolore tra i residenti. La sua scomparsa, avvenuta senza preavviso, ha lasciato sgomenti amici e parenti, che si preparano a salutarlo domani durante i funerali.

Sant’Elia e Pentone nel Lutto: Addio a Valdir Scalzo, 43 Anni. Una profonda ondata di dolore ha colpito le comunità di Sant’Elia e Pentone, nel cuore del Catanzarese. Valdir Scalzo, 43 anni, è scomparso improvvisamente nelle scorse ore, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e l’intera regione. Le esequie sono state fissate per domani, alle 15:30, nella chiesa di Santa Maria dell’Assunta a Sant’Elia, mentre la camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Elysium a partire da oggi, mezzogiorno. Un Addio Improvviso: La Camera Ardente e le Esequie. La notizia della prematura scomparsa di Valdir Scalzo si è diffusa rapidamente, portando con sé incredulità e sgomento.🔗 Leggi su Ameve.eu

