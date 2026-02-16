Catania saluta Orazio Russo | camera ardente al Massimino funerali in Cattedrale

Orazio Russo è morto a Catania, lasciando un vuoto tra tifosi e amici dopo una lunga malattia. La camera ardente si svolge al Massimino, dove centinaia di persone si sono radunate per rendergli omaggio, molti con sciarpe e bandiere del Catania. I funerali si terranno in Cattedrale, dove amici e familiari si stringeranno intorno alla famiglia per l'ultimo saluto. Russo era noto per il suo entusiasmo e il supporto costante alla squadra, che lo ricordava con affetto.

Catania nel Lutto per Orazio Russo: Camera Ardente al Massimino e Funerali in Cattedrale. Catania piange la scomparsa di Orazio Russo, figura di riferimento per la comunità locale e appassionato sostenitore del Catania Calcio. La camera ardente sarà allestita lunedì 16 febbraio presso la Sala Liotru, all'interno dello stadio Angelo Massimino, mentre i funerali si terranno martedì 17 febbraio alle ore 15:30 nella Cattedrale di Catania, offrendo alla città l'opportunità di un ultimo, commovente saluto. Un Addio al Cuore della Passione Calcistica. La notizia della scomparsa di Orazio Russo ha gettato nello sconforto l'intera città di Catania. Catania saluta Orazio Russo: camera ardente al Massimino, funerali in Cattedrale. La Sala Liotru, che porta il nome dell'elefante simbolo della città, diventerà per un giorno luogo di raccoglimento e gratitudine. Il calcio piange Orazio Russo: segnò anche alla Ternana nella stagione 2005/2006. Il mondo del calcio saluta con dolore Orazio Russo, scomparso a 52 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Lunedì 16 febbraio, presso la "Sala Liotru" al primo piano della Tribuna A dello stadio "Angelo Massimino", sarà allestita una camera ardente aperta a tutti coloro che vorranno porgere l'ultimo saluto al nostro Orazio Russo. Lamentablemente nos dejó Orazio Russo, ex jugador del club entre 1993 y 1996.