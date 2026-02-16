Cassonetti interrati il Comune | Saranno eliminati 100mila euro per le nuove isole ecologiche

Il Comune di Cesenatico ha deciso di rimuovere i cassonetti interrati di Piazza Matteotti, dopo le proteste dei cittadini che hanno organizzato una petizione. La vicesindaca Lorena Fantozzi spiega che i lavori costeranno circa 100mila euro e serviranno a installare nuove isole ecologiche in altre zone della città. Nei giorni scorsi, i residenti hanno consegnato le firme all'Ufficio relazioni con il pubblico, chiedendo interventi più efficienti.

«Entrambe le isole ecologiche interrare presenti nel nostro territorio comunale presentavano da tempo criticità che erano oggetto di confronto tra i tecnici comunali ed Hera La vicesindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi chiarisce la situazione dei cassonetti interrati di Piazza Matteotti dopo la raccolta firme dei cittadini depositata all'Urp nei giorni scorsi. "Entrambe le isole ecologiche interrate - spiega - presenti nel nostro territorio comunale presentavano da tempo criticità che erano oggetto di confronto tra i tecnici comunali ed Hera. L'isola ecologica di piazza del Monte, sebbene più moderna di quella di piazza Matteotti, è spesso oggetto di interventi di riparazione e la sua funzionalità è risultata compromessa.