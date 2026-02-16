Caso Ramy nuova chiusura indagini | riformulazione accusa per il carabiniere

Il caso Ramy si riapre con una nuova chiusura delle indagini, perché le accuse contro un carabiniere sono state riformulate. La decisione è stata presa dopo che si sono riscontrate irregolarità procedurali, che hanno portato all’eliminazione dell’accusa di aver fornito false informazioni ai pm. In particolare, la procura ha deciso di modificare le accuse contro il militare, che ora rischia una posizione diversa nel procedimento.

Tra le novità principali figura l'eliminazione, per motivi tecnico-procedurali, dell'accusa di fornire informazioni false ai pm contro due militari L'omicidio stradale che è costato la vita a Ramy Elgaml è stato riformulato come "eccesso colposo nell'adempimento del dovere". Cambia così l'accusa nei confronti del carabiniere alla guida dell'ultima vettura che, il 24 novembre 2024, inseguì lo scooter condotto da Fares Bouzidi e con a bordo Ramy, deceduto nello schianto al termine di un inseguimento durato 8 chilometri. È quanto emerge dalla nuova chiusura delle indagini sul caso, notificata oggi dai pubblici ministeri Marco Cirigliano e Giancarla Serafini, sotto la supervisione dell'aggiunto Paolo Ielo.