Caso Ramy cambia l’imputazione per il carabiniere

Il caso Ramy si è evoluto: il carabiniere coinvolto ora viene accusato di aver agito in servizio, dopo che è stato stabilito che Bouzidi era stato già condannato per resistenza. La decisione arriva in seguito all’analisi delle circostanze e alle prove raccolte durante le indagini. Le autorità hanno precisato che il militare stava svolgendo il suo ruolo quando è stato coinvolto nell’incidente.

MILANO, 16 FEB – Omicidio stradale ma per "eccesso colposo nell'adempimento del dovere". Cambia così l'imputazione, che prima era solo di omicidio stradale, per il carabiniere alla guida dell'ultima macchina che inseguì, il 24 novembre 2024, lo scooter guidato da Fares Bouzidi e con in sella Ramy Elgaml, che morì nello schianto al termine dell'inseguimento di 8 km. E' quanto emerge da una nuova chiusura indagini sul caso, notificata oggi dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini con l'aggiunto Paolo Ielo. In sostanza, al carabiniere viene riconosciuto che stava "adempiendo" ad un dovere, dato che Bouzidi è stato anche già condannato per resistenza per quella fuga.