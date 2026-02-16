Caso Moussa Diarra l' avvocato dell' agente sul video diffuso da Cucchi | Inesattezze

L’avvocato dell’agente coinvolto nel caso Moussa Diarra ha commentato le immagini diffuse da Cucchi, definendole inesatte. La registrazione mostra un episodio accaduto nel 2024 davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dove il giovane maliano di 26 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. La scena, ripresa da un telefonino, ha scatenato molte polemiche e dubbi sulla versione ufficiale fornita dalle autorità.

Le parole e le immagini condivise dalla senatrice riaccendono lo scontro legale e mediatico sulla tragica morte del ventiseienne maliano avvenuta davanti alla stazione di Verona Porta Nuova Un viaggio nel tempo. Un ritorno a quel 20 ottobre 2024, quando il 26enne maliano Moussa Diarra ha perso la vita davanti alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Una vita interrotta dai colpi esplosi da un agente della Polfer. Un viaggio provocato dalla diffusione sui social da parte della senatrice Ilaria Cucchi di un video che ritrae i momenti immediatamente successivi agli spari. Le immagini mostrano il poliziotto mentre, via radio, richiede con urgenza l'intervento di un'ambulanza dichiarando: «Manda l'ambulanza immediatamente.