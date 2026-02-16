Gli architetti Stefano Boeri e David Zucchi sono stati rinviati a giudizio per aver manipolato un'asta pubblica legata alla Biblioteca Europea dell’Informazione e Cultura (Beic). La procura li accusa di aver tentato di influenzare la gara, che riguardava lavori per la ristrutturazione della struttura. Il giudice Luigi Iannelli ha deciso il rinvio a giudizio il 18 febbraio 2025, dopo aver respinto la richiesta di arresti domiciliari. Al momento, i due professionisti sono sotto sanzioni interdittive che limitano la loro partecipazione a commissioni di concorso pubblico e il lavoro con la pubblica amministrazione per un

Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo per turbativa d’asta e false dichiarazioni sul conflitto d’interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. La decisione sui due architetti di fama internazionale e docenti al Politecnico di Milano è stata presa dal gup Fabrizio Filice, che ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile. Nel corso delle indagini, i pm avevano avevano stralciato, in vista dell’archiviazione, la posizione di un altro architetto, Manuela Fantini, e cancellato dalle imputazioni una contestazione di falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Beic, gli archistar Boeri e Zucchi rinviati a giudizio: sono accusati di turbativa d’asta

