Caso Beic gli archistar Boeri e Zucchi rinviati a giudizio | sono accusati di turbativa d’asta
Gli architetti Stefano Boeri e David Zucchi sono stati rinviati a giudizio per aver manipolato un'asta pubblica legata alla Biblioteca Europea dell’Informazione e Cultura (Beic). La procura li accusa di aver tentato di influenzare la gara, che riguardava lavori per la ristrutturazione della struttura. Il giudice Luigi Iannelli ha deciso il rinvio a giudizio il 18 febbraio 2025, dopo aver respinto la richiesta di arresti domiciliari. Al momento, i due professionisti sono sotto sanzioni interdittive che limitano la loro partecipazione a commissioni di concorso pubblico e il lavoro con la pubblica amministrazione per un
Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo per turbativa d’asta e false dichiarazioni sul conflitto d’interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano. La decisione sui due architetti di fama internazionale e docenti al Politecnico di Milano è stata presa dal gup Fabrizio Filice, che ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile. Nel corso delle indagini, i pm avevano avevano stralciato, in vista dell’archiviazione, la posizione di un altro architetto, Manuela Fantini, e cancellato dalle imputazioni una contestazione di falso in atto pubblico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Stefano Boeri e Cino Zucchi rinviati a giudizio: le archistar a processo per il caso Beic
Stefano Boeri e Cino Zucchi, noti architetti e docenti milanesi, sono stati rinviati a giudizio dopo che la procura ha accertato irregolarità nel processo di gara per la costruzione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic).
Caso Beic: gli architetti Boeri e Zucchi a processo per turbativa d'asta
Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi sono stati portati in tribunale a Milano, perché sono accusati di aver manipolato un’asta pubblica legata alla costruzione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic).Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Borse Ue in cauto rialzo senza il faro di Wall Street, a Milano svetta Leonardo.
Milano: a processo archistar Boeri e Zucchi sul caso gara BeicPrima udienza 17 aprile (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - Il gup Fabrizio Filice ha disposto il rinvio a giudizio per gli architetti ... ilsole24ore.com
Stefano Boeri e Cino Zucchi rinviati a giudizio: le archistar a processo per il caso BeicMilano, rinviati a giudizio insieme ad altri quattro professionisti per turbativa d'asta. Ai due architetti contestate anche le false dichiarazioni sul conflitto d'interessi, per il loro ruolo nella c ... ilgiorno.it
Gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi a processo per caso Beic - facebook.com facebook
Leggi l'articolo qui: ilsole24ore.com/art/caso-beic-… #Beic #Milano #StefanoBoeri #CinoZucchi #IlSole24Ore x.com