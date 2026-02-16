Caso Bastoni veleno e polemiche in epoca Var | l’insegnamento da Inter Juve
Il caso Bastoni ha scatenato nuove polemiche, e questa volta la causa è stata l’utilizzo controverso del Var durante la partita tra Inter e Juventus. L’arbitro ha annullato un gol dell’Inter dopo un’analisi lunga e complicata, alimentando le proteste dei tifosi e degli esperti. La decisione ha riacceso il dibattito sulle decisioni automatiche e sulla loro affidabilità nel calcio moderno.
di Giuseppe Colicchia che servirebbe a tutti. La nostra riflessione. È tempo di abbassare i toni e analizzare con lucidità quanto accaduto. Se c'è un insegnamento fondamentale da trarre dal caos mediatico esploso immediatamente dopo il fischio finale di Inter-Juventus, è che la caccia alle streghe contro i singoli protagonisti è l'approccio più sbagliato e pericoloso. Prendersela esclusivamente con Federico La Penna, il direttore di gara della sezione di Roma 1, o con Alessandro Bastoni, il difensore centrale dei Nerazzurri, non risolve il problema strutturale che il match di San Siro ha violentemente portato alla luce.
Inter-Juve, Moratti commenta il caso Bastoni-Kalulu tra Scudetto e polemiche
Moratti ha commentato il caso Bastoni-Kalulu dopo la partita tra Inter e Juventus, sottolineando come le decisioni arbitrali abbiano alimentato le polemiche e acceso il dibattito tra tifosi e commentatori.
Caso Bastoni, minacce social dopo Inter-Juve: l’Inter fa scudo e l’Italia lo blinda
Alessandro Bastoni ha ricevuto minacce di morte sui social dopo il derby tra Inter e Juventus, causate dal suo intervento su Kalulu.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inter fuga al veleno, Napoli e Roma fanno pari; Il caso Bastoni invade la politica, Beppe Sala in tackle sulla Juve: Chiellini e Del Piero? Simulatori seriali; Inter-Juve diventa tutti contro tutti: Bastoni e la moglie bloccano i social, Cosmi attacca Chiellini, Elkann chiama Gravina; Il campionato falsato: la farsa di Bastoni, i regali all’Inter e i torti al Napoli.
Marotta contro tutti: Saviano, Juventus, Bastoni e la gogna mediatica dopo Inter-JuventusIl presidente dell'Inter prende la parola dopo le polemiche seguite alla sfida con la Juventus. Obiettivo? Difendere Bastoni attaccando i bianconeri, la gogna mediatica e anche Saviano... Marotta, dic ... panorama.it
Caso Bastoni, 5 milioni di interazioni in 2 giorni e 83% sentiment negativo sul webOltre 100mila menzioni e 5 milioni di interazioni in meno di 48 ore, con un sentiment negativo pari all’83%. Sono i dati che fotografano l’impatto digitale del cosiddetto caso Bastoni, avvenuto durant ... adnkronos.com
SPALLETTI PUNGE CHIVU SUL CASO BASTONI-KALULU "C'è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari non ti creino certe difficoltà. Se dirò ai miei di tenere le mani - facebook.com facebook
Anche il sindaco di Milano commenta il caso Bastoni, puntando il dito contro i due ex giocatori della Juventus x.com