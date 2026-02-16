Il caso Bastoni ha scatenato nuove polemiche, e questa volta la causa è stata l’utilizzo controverso del Var durante la partita tra Inter e Juventus. L’arbitro ha annullato un gol dell’Inter dopo un’analisi lunga e complicata, alimentando le proteste dei tifosi e degli esperti. La decisione ha riacceso il dibattito sulle decisioni automatiche e sulla loro affidabilità nel calcio moderno.

di Giuseppe Colicchia che servirebbe a tutti. La nostra riflessione. È tempo di abbassare i toni e analizzare con lucidità quanto accaduto. Se c’è un insegnamento fondamentale da trarre dal caos mediatico esploso immediatamente dopo il fischio finale di Inter-Juventus, è che la caccia alle streghe contro i singoli protagonisti è l’approccio più sbagliato e pericoloso. Prendersela esclusivamente con Federico La Penna, il direttore di gara della sezione di Roma 1, o con Alessandro Bastoni, il difensore centrale dei Nerazzurri, non risolve il problema strutturale che il match di San Siro ha violentemente portato alla luce. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caso Bastoni, veleno e polemiche in epoca Var: l’insegnamento da Inter Juve

Moratti ha commentato il caso Bastoni-Kalulu dopo la partita tra Inter e Juventus, sottolineando come le decisioni arbitrali abbiano alimentato le polemiche e acceso il dibattito tra tifosi e commentatori.

Alessandro Bastoni ha ricevuto minacce di morte sui social dopo il derby tra Inter e Juventus, causate dal suo intervento su Kalulu.

