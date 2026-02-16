Enrico Letta ha criticato duramente Bastoni, accusandolo di essere escluso dalla Nazionale a causa di comportamenti inappropriati. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il Codice Etico della FIGC viene sottoposto a scrutinio, mentre le tensioni tra politica e sport si fanno sempre più evidenti. Le polemiche sul caso si sono estese oltre il campo di calcio, coinvolgendo anche figure politiche e istituzionali.

Il veleno scaturito dal Derby d’Italia travalica i confini sportivi e approda nelle stanze della politica e dell’etica istituzionale. La simulazione di Alessandro Bastoni, che ha propiziato l’espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus, è diventata il pretesto per un dibattito sulla moralità del calcio italiano. A scagliare la pietra più pesante è stato Enrico Letta: l’ex Presidente del Consiglio, attraverso un laconico ma dirompente post su X, ha chiesto l’esclusione del difensore nerazzurro dalla Nazionale, sollevando un polverone che mette il CT Gennaro Gattuso davanti a un bivio tra necessità tecnica e integrità d’immagine. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Caso Bastoni, l’affondo di Enrico Letta: «Fuori dalla Nazionale». Il Codice Etico FIGC sotto esame

Alessandro Bastoni ha scatenato polemiche dopo aver simulato un fallo, portando all’espulsione di Kalulu e attirando l’attenzione di molti.

Enrico Letta ha chiesto di escludere Bastoni dalla Nazionale dopo il caso che ha scatenato polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.