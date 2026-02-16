Caso Bastoni l’affondo di Enrico Letta | Fuori dalla Nazionale Il Codice Etico FIGC sotto esame
Enrico Letta ha criticato duramente Bastoni, accusandolo di essere escluso dalla Nazionale a causa di comportamenti inappropriati. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il Codice Etico della FIGC viene sottoposto a scrutinio, mentre le tensioni tra politica e sport si fanno sempre più evidenti. Le polemiche sul caso si sono estese oltre il campo di calcio, coinvolgendo anche figure politiche e istituzionali.
Il veleno scaturito dal Derby d’Italia travalica i confini sportivi e approda nelle stanze della politica e dell’etica istituzionale. La simulazione di Alessandro Bastoni, che ha propiziato l’espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus, è diventata il pretesto per un dibattito sulla moralità del calcio italiano. A scagliare la pietra più pesante è stato Enrico Letta: l’ex Presidente del Consiglio, attraverso un laconico ma dirompente post su X, ha chiesto l’esclusione del difensore nerazzurro dalla Nazionale, sollevando un polverone che mette il CT Gennaro Gattuso davanti a un bivio tra necessità tecnica e integrità d’immagine. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Bastoni diventa un caso, Enrico Letta: “Non va convocato in Nazionale”. Cosa dice il codice etico
Enrico Letta ha chiesto di escludere Bastoni dalla Nazionale dopo il caso che ha scatenato polemiche.
