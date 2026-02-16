Caso Bastoni Gattuso lo esclude dalla Nazionale? Arriva la fatidica scelta del ct

Rino Gattuso ha deciso di non convocare Bastoni per la Nazionale dopo le tensioni durante il match tra Inter e Juventus. La causa è stata lo scontro tra i due giocatori in campo, che ha alimentato le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Gattuso ha preso questa decisione per mantenere la squadra concentrata e evitare ulteriori distrazioni.

Inter News 24 Caso Bastoni, arriva la scelta del ct Rino Gattuso dopo le polemiche avvenute nel match tra Inter e Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non accenna a placarsi la polemica mediatica attorno ad Alessandro Bastoni. Il difensore dell' Inter di Cristian Chivu è finito nel mirino della critica per la simulazione che ha portato all'espulsione di Kalulu durante l'ultimo Derby d'Italia, vinto dai nerazzurri per 3-2 sulla Juventus. Nonostante le proteste feroci del popolo del web, che chiede un'esclusione punitiva dai convocati in Nazionale, il CT Rino Gattuso sembra orientato verso il pragmatismo in vista dei playoff mondiali. Gattuso e l'Italia sicuri su Bastoni: nessuna conseguenza, non verrà escluso dai convocatiLa valutazione della società nerazzurra è la stessa manifestata da Chivu nel dopo-gara. Ovvero che la prima ingenuità sia stata di Kalulu, che, allungando il braccio, abbia poi indotto l'arbitro all'espulsione. Il caso Bastoni continua a generare reazioni. Sul proprio canale YouTube, Nicolò Schira entra nel merito e prende posizione sulle parole di Cristian Chivu. "Cristian Chivu non può darci lezioni di morale"