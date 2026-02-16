Casa Germania a Cortina 2026 | cosa succede nella German House delle Olimpiadi

La Casa Germania a Cortina 2026 ha aperto i battenti, attirando centinaia di visitatori desiderosi di scoprire la cultura tedesca durante le Olimpiadi Invernali. La scelta di allestire questa struttura nel cuore della località alpina deriva dall’intenzione di rafforzare i legami tra le due nazioni e offrire un punto di ritrovo per gli appassionati di sport e tradizioni tedesche. Al suo interno, si possono ammirare esposizioni di artigianato locale, degustazioni di specialità gastronomiche e incontri con atleti tedeschi che partecipano ai giochi.

Le Giochi Olimpici Invernali Milano?Cortina 2026 sono entrate nel vivo e, tra medaglie, discese mozzafiato e tifosi da tutto il mondo, uno dei luoghi più animati di Cortina d’Ampezzo è senza dubbio la Casa Germania. La German House del Team D è aperta al pubblico e già frequentatissima, diventando un punto di incontro per fan, atleti, sponsor e amanti dello sport alpino. La location: un chalet alpino con vista sulle Dolomiti. La Casa Germania si trova al Golf Club Cortina, in Località Fraina, con una vista spettacolare sulle montagne circostanti e a pochi minuti dalle principali sedi di gara di bob, slittino, skeleton, curling e sci alpino femminile.🔗 Leggi su Funweek.it

Mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, cresce l’attesa anche per il “Fuorisalone” delle Hospitality House.

