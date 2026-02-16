Cartello anonimo segnala la carenza di presidi per diabetici ma la Asl smentisce | Non è questa la modalità per comunicare con i pazienti

Un cartello anonimo ha segnalato una mancanza di presidi per diabetici nel distretto di Ortona, ma la Asl risponde che non ci sono problemi. La direzione sanitaria spiega che non utilizza quei metodi per comunicare con i pazienti e assicura che i dispositivi sono disponibili. La protesta è apparsa vicino all’ingresso, dove alcuni cittadini avevano lasciato il cartello con scritto “Non ci sono più insuline”.

"Nessuna carenza dei dispositivi per diabetici al distretto di Ortona. Vale per la giornata odierna come per la scorsa settimana". Il chiarimento arriva da Renato Lisio, direttore dell'area distrettuale 1 della Asl Lanciano Vasto Chieti, in merito alla mancanza dei presidi, segnalata da un cartello anonimo comparso all'interno della struttura. "È evidente che quel foglio non aveva alcuna valenza informativa reale - aggiunge Lisio - per varie ragioni: non è certamente quella la modalità che abbiamo per comunicare con i pazienti, per i quali può avere valore solo un documento che sia realmente riconducibile all'azienda, con tanto di numero di protocollo, carta intestata e firma di un responsabile, elementi che caratterizzano le nostre comunicazioni ufficiali.