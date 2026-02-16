Carrarese a caccia di lucidità e cattiveria Gli azzurri preparano la sfida con il Monza

La Carrarese ha perso tre partite di fila, e questa serie negativa deriva dalla mancanza di concretezza in attacco e di attenzione in difesa. Gli azzurri si preparano ora alla sfida contro il Monza, cercando di ritrovare la lucidità e la cattiveria necessari per cambiare rotta. Nella partita precedente, la squadra ha subito due gol evitabili, che hanno pesato molto sul morale.

Un punto in tre partite. E' inutile girarci intorno, la Carrarese esce un po' con le ossa rotte a livello di risultati da questo mini ciclo ravvicinato di gare. Il proficuo mese di gennaio per fortuna aveva permesso agli azzurri di mettere in carniere punti importanti che adesso stanno contribuendo ad attutire gli effetti negativi su di una classifica che inevitabilmente dietro si sta accorciando. Sarebbe sbagliato parlare di crisi, però, perché la Carrarese in questi ultimi 8 giorni di segnali di cedimento fisico o psicologico non ne ha dati. La squadra è rimasta fedele al proprio credo assicurando prestazioni convincenti dal punto di vista del gioco e della mentalità.