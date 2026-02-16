Carnevale Sardo | Tra Proteste a Tempio e Festa Esclusiva a Olbia un Doppio Volto della Tradizione

Il Carnevale Sardo del 2026 ha attirato l’attenzione per le sue due facce opposte: a Tempio, manifestanti hanno protestato contro le restrizioni, mentre a Olbia, l’evento si è svolto con grande successo al Villa Pascià, nonostante la pioggia. A Tempio, le persone hanno espresso il loro dissenso con cartelli e cori, chiedendo più libertà nelle celebrazioni. Nel frattempo, a Olbia, la festa ha riunito un pubblico numeroso, che ha riempito il locale fino all’ultimo posto, rendendo l’evento uno dei più affollati della regione.

Carnevale Sardo: Tra Protesta a Tempio e l'Esclusività di Olbia. Il carnevale sardo del 2026 si è svolto tra due scenari contrastanti: una manifestazione di dissenso a Tempio e una festa esclusiva al Villa Pascià di Olbia, che ha registrato il tutto esaurito nonostante la pioggia. L'evento olbiese, organizzato da Gianfranco Mariotti, ha offerto un'alternativa ricercata alla tradizionale sfilata, mentre a Tempio la festa è stata segnata da proteste che hanno aggiunto un elemento di tensione alla celebrazione. Sfilata a Tempio: Carnevale e Dissenso in Corso Matteotti. La tradizionale sfilata di maschere in corso Matteotti a Tempio è stata quest'anno caratterizzata da una significativa presenza di manifestanti.