Carnevale il caso dei 678mila articoli pericolosi sequestrati a Brescia
La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato oltre 678.000 articoli pericolosi, un intervento che si inserisce nelle operazioni di controllo in vista del Carnevale. La merce irregolare era destinata a negozi e venditori ambulanti, e il blitz ha portato alla segnalazione di sette titolari di attività commerciali.
È di 678.907 articoli sequestrati e 7 soggetti segnalati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza in provincia di Brescia, dove sono stati individuati prodotti non conformi agli standard di sicurezza in vista delle festività del Carnevale. L’intervento è stato finalizzato a tutelare la salute pubblica e il mercato legale, come previsto dalla normativa vigente. Controlli intensificati in vista del Carnevale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Brescia ha predisposto una serie di controlli straordinari in occasione dell’approssimarsi delle festività carnevalesche. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Brescia, controlli della Guardia di Finanza contro abusivismo e prodotti insicuri: sequestrati oltre 678mila articoli di Carnevale
La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato oltre 678mila articoli di Carnevale perché ha scoperto merce senza autorizzazione e potenzialmente pericolosa.
Teramo, sequestrati oltre 40mila articoli per bambini legati al Carnevale ritenuti pericolosi
Teramo, sequestrati oltre 40mila articoli per bambini legati al Carnevale ritenuti pericolosi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
