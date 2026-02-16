Carnevale di Tempio la protesta irrompe tra coriandoli e maschere

Il 16 febbraio 2026, il Carnevale di Tempio Pausania si è interrotto bruscamente quando un gruppo di attivisti ha invaso la sfilata, distribuendo volantini e gridando contro le condizioni delle strade cittadine. La protesta ha preso di sorpresa partecipanti e spettatori, alcuni dei quali si sono uniti ai manifestanti, creando un momento di tensione tra le maschere colorate e i coriandoli. Un manifestante ha spiegato che l’obiettivo era attirare l’attenzione sulla mancanza di interventi urgenti per le strade malmesse. La scena si è svolta davanti a negozi e bancarelle, mentre le autorità

Carnevale di Tempio: Una Protesta Sarda Interrompe la Festa con Coriandoli e Denunce. Il Carnevale di Tempio Pausania è stato teatro di una inattesa manifestazione di protesta il 16 febbraio 2026. Il gruppo “Ventu Ribestu”, un presidio permanente del Popolo Sardo, ha scelto la sfilata per denunciare le servitù militari, politiche ed energetiche che da tempo gravano sulla Sardegna, portando un messaggio di dissenso nel cuore della festa tradizionale. L’azione ha interrotto il clima festoso, attirando l’attenzione del pubblico e sollevando un acceso dibattito sulla complessa realtà dell’isola. Un’Isola Ferita in Piazza: La Forza dell’Immagine.🔗 Leggi su Ameve.eu Carnevale in piazza tra maschere, artisti e coriandoli Carnevale in piazza tra maschere, artisti e coriandoli Coriandoli nell’aria, costumi che sfilano come piccole opere d’arte, la piazza che si accende di musica e applausi: a Rimini il Carnevale torna protagonista con ColorCoriandolo, giunto alla sua 24esima edizione. A Chieri...un amore di Carnevale: San Valentino tra maschere, carri e coriandoli A Chieri si prepara una giornata diversa dal solito per San Valentino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Troppo vento, annullata la prima sfilata del Carnevale di Tempio; Allarme meteo, a Tempio annullata la sfilata di Carnevale - L'Unione Sarda.it; Carrasciali Timpiesu 2026: Tempio Pausania si prepara alla festa tra carri, musica e colori; Carnevale di Tempio, dirette TV su Teleregione Live giovedì 12 e domenica 15 dalle ore 15.00. Carnevale nella morsa del vento: a Tempio danneggiato il Parco TendaTempio Il vento spazza via anche il Carnevale. Dopo l’annullamento della sfilata di oggi, giovedì grasso, le fortissime raffiche di maestrale hanno seriamente danneggiato anche il Parco Tenda, uno dei ... lanuovasardegna.it Carnevale di Tempio, dopo il maltempo confermate le ultime tre sfilate: in primavera un evento riparatoreTempio Il parlamentino del Carnevale di Tempio nella serata di oggi, 13 febbraio, ha deciso di sfidare il maltempo e andare avanti con la programmazione. Le sfilate di domenica 15, lunedì 16 e marte ... lanuovasardegna.it Tempio, finalmente è Carnevale: folla per le nozze di Re Giorgio e Mannena Successo per la prima sfilata dei carri dopo i rinvii a causa del maltempo - facebook.com facebook Tempio, il forte vento danneggia il Parco Tenda: carnevale a rischio x.com