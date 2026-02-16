Carnevale degli Este Beatrice e Isabella conquistano la folla

Beatrice e Isabella degli Este hanno attirato migliaia di visitatori durante il Carnevale 2026, che si è concluso con numeri record di presenze. La loro presenza ha riempito le strade di colori e allegria, attirando sia appassionati locali che turisti da fuori regione. Le due figure hanno scatenato l’entusiasmo di chi si è riversato tra carri allegorici e sfilate, lasciando un segno indelebile nell’edizione di quest’anno.

Carnevale degli Este, il fascino di Beatrice e Isabella conquista migliaia di turisti. Si chiude con un bilancio straordinario di presenze l'edizione 2026 del Carnevale degli Este, dedicata alla figura di Beatrice d'Este, 'Signora Magnanima'. Ieri pomeriggio il grande corteo storico ha sfilato da Porta Paola fino a piazza Municipale. Gli occhi di tutti sono stati per Isabella Costanza Dosso (da Milano), che ha interpretato Beatrice d'Este, affiancata da Sara Dall'Argine (da Sermide) nel ruolo della sorella Isabella d'Este Gonzaga. La piazza è esplosa di emozione per la rievocazione de 'La Festa del Paradiso', omaggio al genio di Leonardo da Vinci che, tra narrazioni e danze curate dalle Contrade del Palio di Ferrara, ha saputo coinvolgere il pubblico.