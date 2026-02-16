Carnevale all' Oltresavio in 300 tra piazza Anna Magnani e la sala di quartiere | protagonisti i bambini

Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, circa 300 persone, soprattutto bambini, hanno partecipato al Carnevale nell’Oltresavio, tra piazza Anna Magnani e la sala di quartiere. La festa è nata per offrire un momento di allegria e divertimento, coinvolgendo le famiglie del quartiere. I più piccoli si sono travestiti con costumi fantasiosi e hanno lanciato coriandoli colorati, creando un’atmosfera vivace e spensierata.

Protagonisti indiscussi del pomeriggio sono stati i bambini, arrivati in maschera e pronti a riempire gli spazi del quartiere con entusiasmo e allegria Nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, il quartiere Oltresavio si è trasformato in un’esplosione di colori, sorrisi e coriandoli. La festa di Carnevale organizzata dal quartiere ha richiamato circa 300 persone tra Piazza Anna Magnani e la sala di quartiere, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dalla comunità. Protagonisti indiscussi del pomeriggio sono stati i bambini, arrivati in maschera e pronti a riempire gli spazi del quartiere con entusiasmo e allegria.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Delizie, pesca a premi e laboratori per i più piccoli: tutto pronto per il Carnevale al quartiere Oltresavio Domenica pomeriggio il quartiere Oltresavio si anima con la festa di Carnevale. Cremona riscopre il Carnevale: festa spontanea in piazza Duomo, bambini e famiglie protagonisti di un rito popolare. A Cremona, domenica 16 febbraio 2026, le strade si sono riempite di allegria quando un gruppo di cittadini ha organizzato spontaneamente una festa di Carnevale in piazza Duomo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Delizie, pesca a premi e laboratori per i più piccoli: tutto pronto per il Carnevale al quartiere Oltresavio; Carnevale al Quartiere Oltresavio, festa domenica 15 febbraio in piazza Anna Magnani; Carnevale al Quartiere Oltresavio; Weekend all'insegna del divertimento tra feste di Carnevale, carri allegorici, delizie gastronomiche e San Valentino. Carnevale, ultimi giorni: le sfilate, gli eventi diffusi e lo show sull'acqua all'Arsenale. Questo weekend le Marie alla Fenice, in piazza Ferretto e al TaliercioVENEZIA - Prosegue l'invasione di Venezia per il Carnevale, ieri alle 16:30 il picco delle presenze con 50mila visitatori, metà italiani e metà stranieri, la gran parte pernottanti. Come da tradizione ... ilgazzettino.it Stramazza al suolo come Anna Magnani in "Roma città aperta", chiede il giallo per il povero Kalulu e poi esulta. Enrico Letta: "Non va convocato in Nazionale". Altro che rigore su Vergara. - facebook.com facebook