Carnevale ad Avellino | Torre Le Nocelle riscopre la festa di comunità con ingresso gratuito il 17 febbraio

Torre Le Nocelle organizza il Carnevale il 17 febbraio per riunire la comunità dopo due anni di restrizioni. La festa, gratuita e aperta a tutti, si svolgerà nel Centro Polivalente del paese e prevede sfilate di maschere e giochi per bambini, puntando a coinvolgere le famiglie locali.

Carnevale a Torre Le Nocelle: Una Festa per Riscoprire il Senso di Comunità. Torre Le Nocelle, piccola comunità in provincia di Avellino, si prepara a celebrare il Carnevale con una festa in maschera aperta a tutti martedì 17 febbraio presso il Centro Polivalente. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, mira a rinsaldare il senso di appartenenza e a offrire un momento di svago e condivisione per residenti e visitatori. Un'Occasione di Ritrovo e Tradizione. L'evento rappresenta un'occasione per riscoprire lo spirito autentico del Carnevale, un momento di allegria e spensieratezza che coinvolge generazioni diverse.