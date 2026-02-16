Carnevale ad Alessandria | Satira tagliente su vescovo e sindaco la businà accende il dibattito locale

Durante il Carnevale ad Alessandria, le maschere della “businà” hanno rivolto una satira pungente contro il vescovo Guido Gallese e il sindaco Giorgio Abonante, suscitando reazioni tra i cittadini presenti alla sfilata. La maschera, realizzata con stoffe colorate e dettagli ironici, ha rappresentato simbolicamente le critiche nei confronti delle autorità locali, accendendo il dibattito nel centro storico. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti, alcuni sorridendo, altri indignati, mentre la discussione si sposta sui social.

Carnevale ad Alessandria: La Satira della Businà Prende di Mira Vescovo e Sindaco. Alessandria è stata teatro di un Carnevale vivace e polemico, con la tradizionale “businà” che ha preso di mira il vescovo Guido Gallese e il sindaco Giorgio Abonante. L’evento, svoltosi in piazza Garibaldi il 15 febbraio 2026, ha visto il poeta dialettale Gianni Pasino declamare una satira che ha scatenato un dibattito acceso nella comunità locale. La “businà”, antica forma di espressione popolare, si è confermata uno strumento di critica sociale e politica. Radici Storiche e Funzione della Businà. La “businà” alessandrina affonda le sue radici in un passato in cui il popolo esprimeva il proprio dissenso attraverso la parola, in un contesto storico ben diverso dall’attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

