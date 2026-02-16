Carnevale ad Alessandria | Satira tagliente su vescovo e sindaco la businà accende il dibattito locale
Durante il Carnevale ad Alessandria, le maschere della “businà” hanno rivolto una satira pungente contro il vescovo Guido Gallese e il sindaco Giorgio Abonante, suscitando reazioni tra i cittadini presenti alla sfilata. La maschera, realizzata con stoffe colorate e dettagli ironici, ha rappresentato simbolicamente le critiche nei confronti delle autorità locali, accendendo il dibattito nel centro storico. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti, alcuni sorridendo, altri indignati, mentre la discussione si sposta sui social.
Carnevale ad Alessandria: La Satira della Businà Prende di Mira Vescovo e Sindaco. Alessandria è stata teatro di un Carnevale vivace e polemico, con la tradizionale “businà” che ha preso di mira il vescovo Guido Gallese e il sindaco Giorgio Abonante. L’evento, svoltosi in piazza Garibaldi il 15 febbraio 2026, ha visto il poeta dialettale Gianni Pasino declamare una satira che ha scatenato un dibattito acceso nella comunità locale. La “businà”, antica forma di espressione popolare, si è confermata uno strumento di critica sociale e politica. Radici Storiche e Funzione della Businà. La “businà” alessandrina affonda le sue radici in un passato in cui il popolo esprimeva il proprio dissenso attraverso la parola, in un contesto storico ben diverso dall’attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Giustizia ad Avellino: il referendum su separazione delle carriere accende il dibattito
Satira a Baricella: vignetta su Salvini e Vannacci infiamma la politica, il sindaco Mattioli nel mirino della Lega.
La vicenda a Baricella diventa subito un caso.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cosa fare in provincia di Alessandria. Gli eventi di sabato 14 febbraio; Carnevale 2026 in Italia: storia, date e curiosità dei carnevali più importanti; Il Carnevale di Verbania si apre con la satira del console Pacian; Terra, carne e materia. Il Carnevale calabrese oltre la maschera dell’ovvio: un laboratorio di identità collettiva · LaC News24.
Alessandria, la businà colpisce vescovo e sindaco: ecco le rimeCi sono due tipi di businà, ad Alessandria: quella in prosa che apre gli spettacoli del Gelindo e quella del Carnevale. ilpiccolo.net
San Salvatore festeggia il Carnevale tra carri, maschere e la BusinàSAN SALVATORE MONFERRATO - Il Carnevale a San Salvatore Monferrato è nel segno della tradizione, della memoria storica e della satira pungente. Sabato 14 ... radiogold.it
Carnevale di Alessandria, trionfano le Carote di Mirabello Monferrato x.com
Che spettacolo il Carnevale di Alessandria! Scriveteci nei commenti qual è stato il vostro carro o gruppo preferito! #Carnevale #alessandria #goldplay #radiogold facebook