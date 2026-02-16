Carburanti Costantin acquisice la veronese Dalla Bernardina Flli Srl

Costantin S.p.A. ha deciso di acquistare Dalla Bernardina F.lli S.r.l. dopo aver raggiunto un accordo ufficiale con la famiglia Bernardina, proprietaria della società veronese. La motivazione principale è la volontà di espandere la propria rete di distributori di carburanti in Veneto. La famiglia Bernardina ha gestito l’azienda per oltre 30 anni, specializzandosi nella vendita di carburanti e prodotti correlati, mantenendo una presenza consolidata nella zona di Verona.

La due società hanno comunicato di aver sottoscritto l'accordo vincolante nelle quali sono comprese 8 stazioni di servizio: l'operazione verrà perfezionata in estate Costantin S.p.A. e Dalla Bernardina F.lli S.r.l. hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione da parte di Costantin del 100% delle quote della società Dalla Bernardina F.lli S.r.l., storica realtà veronese attiva nella distribuzione carburanti: il perfezionamento dell'operazione è previsto per l'estate 2026. Il perimetro dell'operazione comprende 8 stazioni di servizio (di cui 2 attraverso la partecipazione in DBF S.