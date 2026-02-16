Cappelli rilancia candidato politico | La linea è condivisa con i vertici

Francesco Cappelli ha annunciato il sostegno a un candidato politico, spiegando che la decisione deriva da un accordo con i vertici del partito. La sua dichiarazione arriva in risposta alle tensioni emerse nelle ultime ore, che hanno coinvolto anche la coordinatrice comunale di Forza Italia, Silvia Guarducci. La discussione si è concentrata sulle scelte per le candidature, in vista delle prossime elezioni amministrative, e ha suscitato molte reazioni tra gli iscritti.

Botta e risposta tra la coordinatrice comunale di Forza Italia Silvia Guarducci e il commissario Francesco Cappelli, a proposito delle candidature in vista delle prossime elezioni amministrative. E ancora tensioni tra gli azzurri pratesi. Cappelli, polemiche continue in Forza Italia. Nelle ultime ore un comunicato del partito a livello provinciale con Lega e Udc e un altro della coordinatrice comunale. Due posizioni nettamente diverse. Che succede? "La posizione espressa nel nostro comunicato firmato insieme alla Lega e all'Udc rappresenta la linea largamente maggioritaria del partito ed è coerente con quanto condiviso con il coordinamento regionale e nazionale.