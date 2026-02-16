Capolavoro dell’Ambra Cavallini contro l’Ariete Prato Il team di Tagliagambe gioca col cuore senza mai mollare

Oltre due ore e mezzo di gioco serrato per vincere al tie-break contro la vicecapolista. E' un capolavoro la prestazione dell' Ambra Cavallini Pontedera contro l' Ariete Prato: il team di Tagliagambe gioca con cuore, determinazione e pazienza senza mai mollare. Due punti preziosi per la classifica e per l'atteggiamento propositivo di un gruppo unito dove spicca la prestazione della schiacciatrice Simoncini. Primo set Ambra subito determinata (10-7) si prodiga per tenere vivo il vantaggio (11-9), ma Prato resta insidiosa (15-13). Le padrone di casa tengono il comando (18-16), ma sul finale di gara il gap si riduce (21-20), nuovo passo avanti delle locali (24-21) che chiudono l'avvio.