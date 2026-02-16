Capodanno cinese | così la bellezza festeggia il Cavallo di Fuoco
Il Capodanno cinese si celebra con grande entusiasmo, poiché le aziende di moda lanciano collezioni speciali in rosso e oro per il nuovo anno lunare, che partirà il 17 febbraio. Quest’anno, il simbolo del Cavallo di Fuoco ispira capi e accessori di alta qualità, pensati per portare fortuna e energia positiva. Nei negozi, già si trovano pezzi esclusivi, come borse e vestiti decorati con motivi tradizionali e dettagli lucenti.
Un anno energico, dunque, a tratti impetuoso, che anche la bellezza si appresta a festeggiare con una serie di edizioni limitate. Ecco tutte le più belle (secondo noi). Capodanno cinese: la Bee Bottle di Guerlain Guerlain omaggia l'anno cinese del cavallo di Fuoco con una nuova versione della sua iconica Bee Bottle, che per l'occasione si veste di oro e rosso grazie a una creazione di Atelier Truscelli. Il cavallo, simbolo di potere ed eleganza, è placcato in oro 24 carati ed è decorato da scintillanti cristalli Swarovski: 78 rotondi fissati a cascata lungo la criniera e uno dal taglio a mandorla per raffigurare l’occhio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Capodanno cinese 2026, Padova festeggia l’anno del Cavallo
Padova si prepara a festeggiare l’arrivo del Capodanno cinese, che quest’anno segna l’anno del Cavallo.
Capodanno 2026, le foto dei festeggiamenti nel mondo
