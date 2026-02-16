Capodanno Cinese 2026 a Milano tra colori musica e spettacolo in Piazza Sempione
Milano accoglie il Capodanno Cinese 2026, che si svolge a causa della crescente richiesta di eventi culturali, e trasforma Piazza Sempione in un palcoscenico vivace. La città si anima con luci, musica e performance, attirando centinaia di persone di tutte le età. Tra dragoni danzanti e lanterne colorate, la festa porta in strada un’atmosfera autentica e coinvolgente.
Milano si prepara a diventare teatro di uno degli appuntamenti più attesi dell'inverno cittadino: il Capodanno Cinese 2026 torna a colorare il capoluogo lombardo con una grande festa pubblica che unisce tradizione, spettacolo e partecipazione, trasformando Piazza Sempione in un palcoscenico a cielo aperto tra musica, danze e simboli della cultura cinese. Sarà una grande festa nel cuore della città! Milano festeggia il Capodanno Cinese 2026 in Piazza Sempione. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anche quest'anno, nonostante ci troveremo nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, i festeggiamenti del Capodanno Cinese si svolgeranno in Piazza Sempione grazie al lavoro congiunto delle associazioni cinesi di Milano e al supporto del Comune.
