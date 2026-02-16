Capello | Bastoni e Chivu che delusione | uno simula l' altro giustifica
Capello critica Bastoni e Chivu dopo la partita, accusandoli di comportamenti discutibili. L’ex allenatore osserva che Bastoni ha simulato un fallo, mentre Chivu si è giustificato senza convincere. La partita di sabato scorso si è conclusa con il Milan in dieci uomini, e si chiede come sarebbe andata se Kalulu non fosse stato espulso. Nel frattempo, l’Inter mantiene un vantaggio di otto punti sulla seconda in classifica, ma Capello non dà per scontata la corsa dello Milan. La Juventus continua a mostrare segnali di crescita, secondo l’ex tecnico.
È stato il weekend di Inter-Juventus e delle polemiche, non si può che cominciare da qui. Perché dire che la partita sarebbe stata diversa se l’arbitro La Penna avesse preso la giusta decisione sull’episodio Kalulu-Bastoni - senza il rosso per il francese, ma addirittura con l’espulsione del nerazzurro - è fin troppo ovvio. L’Inter sarebbe stata in dieci uomini e non la Juve. Quando finalmente il Var potrà intervenire sulle seconde ammonizioni - mi auguro già dal Mondiale - errori come questo si elimineranno. Oggi, però, c’è poco da fare. Del fattaccio di San Siro mi hanno colpito in particolare due cose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bastoni simula, ma rosso a Kalulu. Chivu: “C’è il tocco”. Eppure alla viglia disse che …
Cristian Chivu critica la decisione dell’arbitro La Penna durante Inter-Juventus, perché secondo l’ex difensore il rosso a Kalulu è stato un’errore.
“Il problema per me è più Bastoni che l’arbitro. Nulla giustifica il volo di Bastoni” (Condò)
Aldo Serena ha criticato la partita, sostenendo che l’errore dell’arbitro ha influenzato il risultato e che il vero problema è stato il fallo di Bastoni, che ha causato il calcio di rigore.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Capello: L’Inter sarebbe stata in dieci uomini e non la Juve, Bastoni, qualcosa di brutto…Fabio Capello a Gazzetta: È stato il weekend di Inter-Juventus e delle polemiche, non si può che cominciare da qui. Perché dire che la partita sarebbe stata diversa ... tuttojuve.com
Fabio Capello: “Del fattaccio di San Siro mi hanno colpito in particolare due cose. La prima: un giocatore come Bastoni, di livello internazionale e punto fermo della nostra Nazionale, non può e soprattutto non deve comportarsi così. È stato qualcosa di molto b x.com
