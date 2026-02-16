Caos VAR Gavillucci rompe il silenzio | Sistema incompleto la verità è rimasta fuori dal campo

Gavillucci ha criticato il sistema VAR dopo l’episodio tra Kalulu e Bastoni nel Derby d’Italia, accusando il sistema di essere incompleto e di aver lasciato la verità fuori dal campo. La confusione in campo si è riflessa anche nell’analisi delle immagini, che non hanno chiarito subito la situazione. La decisione dell’arbitro ha suscitato proteste e discussioni tra tifosi e osservatori, evidenziando i problemi pratici di un sistema ancora in fase di sviluppo. Un episodio che mette in luce le difficoltà di un comparto arbitrale sotto pressione.

L'episodio che ha visto protagonisti Pierre Kalulu e Alessandro Bastoni nel Derby d'Italia è diventato il manifesto di una crisi sistemica che investe l'intero comparto arbitrale italiano. Non si tratta più di un semplice errore di valutazione, ma di un corto circuito metodologico che mette in discussione l'efficacia del VAR e la rigidità dei protocolli internazionali. Per analizzare la profondità di questo "vaso di Pandora", la redazione di MilanNews.it ha interpellato l'ex fischietto di Serie A Claudio Gavillucci, che ha tracciato un quadro impietoso della situazione attuale. Il paradosso del protocollo: verità vs burocrazia.