Caos traffico a Piedimonte | la proposta di Azione

Antonio Schiavo, responsabile giovani di Azione Nocera Inferiore, ha segnalato il caos del traffico a Piedimonte, causando lunghe code e ritardi ogni giorno. La congestione, che dura ormai da settimane, si concentra soprattutto nelle ore di punta e rende difficile la vita ai residenti. Molti automobilisti si sono rivolti alle autorità chiedendo interventi immediati.

Piedimonte, problema di mobilità. A sollevare la questione è Antonio Schiavo, responsabile giovani di Azione Nocera Inferiore, che in un comunicato denuncia le condizioni critiche in cui vivono quotidianamente i residenti del quartiere di Piedimonte. Al centro delle criticità c’è la Strada regionale 266, descritta come una strada stretta per sostenere il doppio senso di circolazione. In diversi tratti mancano perfino i marciapiedi, rendendo pericoloso anche il semplice spostamento a piedi. La situazione quotidiana è caratterizzata da traffico intenso, mezzi pesanti che transitano a ridosso delle abitazioni e livelli elevati di rumore e smog.🔗 Leggi su Salernotoday.it "Tagli allo staff del sindaco per aiutare le famiglie": bocciata la proposta di Azione Politica Dopo mesi di attesa, il consiglio comunale ha esaminato la mozione di Azione Politica, presentata a settembre, che proponeva tagli allo staff del sindaco per sostenere le famiglie. Sos traffico a Salerno, la proposta di Cammarota: "Una Ztl per le auto nel fine settimana" Antonio Cammarota, capogruppo de La Nostra Libertà, propone l'istituzione di una ZTL nel centro di Salerno durante i fine settimana e i giorni festivi, al fine di ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita in città. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caos traffico a Piedimonte, la proposta di Azione; Caos traffico a Piedimonte, la proposta: senso unico sulla Sr 266; Allerta meteo arancione, domani scuole chiuse; Mail svuota conti e videochiamate con carabinieri: è una truffa. INCIDENTE IN A1 FRA INCISA-REGGELLO E FIRENZE SUD, CAOS TRAFFICO Dalle ore 16.15 di oggi, sabato 14 febbraio, incidente in A1 nel tratto fra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione nord. Il traffico è però bloccato in entrambi i sensi di m facebook