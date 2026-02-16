Caos negli spogliatoi in Inter-Juve | da Chiellini a Ferri

Tensione al limite: la Procura FIGC indaga sugli spogliatoi di San Siro dopo Inter-Juventus. Un clima di forte tensione ha caratterizzato -partita del derby d’Italia tra Inter e Juventus, sabato sera a Milano. L’alterco, sfociato in un acceso confronto verbale negli spogliatoi, ha coinvolto dirigenti, allenatori e l’arbitro della gara, La Penna. La Procura FIGC ha aperto un’indagine per accertare la dinamica dei fatti e individuare le responsabilità. Un tunnel infuocato: la scintilla dell’espulsione e le prime accuse. La partita, già tesa per la sua importanza, ha visto un punto di svolta con l’espulsione di Pierre Kalulu nel primo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Procura apre un’indagine sull’ultimo derby tra Inter e Juventus, dopo le tensioni scoppiate in campo e gli scontri verbali tra i dirigenti.

Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver protestato con veemenza contro l’arbitro, a causa dell’espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.

