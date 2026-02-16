Caos negli spogliatoi in Inter-Juve | da Chiellini a Ferri
Durante la partita tra Inter e Juventus di sabato sera a San Siro, i tifosi hanno assistito a un episodio di forte tensione negli spogliatoi, coinvolgendo giocatori come Chiellini e Ferri. La disputa è nata dopo un contrasto acceso sul campo, che ha portato a un alterco tra alcuni membri delle due squadre. La Procura della FIGC ha aperto un’indagine per chiarire cosa sia successo dietro le quinte dello stadio, dove fonti vicine alla vicenda parlano di urla e scontri verbali tra i calciatori.
Tensione al limite: la Procura FIGC indaga sugli spogliatoi di San Siro dopo Inter-Juventus. Un clima di forte tensione ha caratterizzato -partita del derby d'Italia tra Inter e Juventus, sabato sera a Milano. L'alterco, sfociato in un acceso confronto verbale negli spogliatoi, ha coinvolto dirigenti, allenatori e l'arbitro della gara, La Penna. La Procura FIGC ha aperto un'indagine per accertare la dinamica dei fatti e individuare le responsabilità. Un tunnel infuocato: la scintilla dell'espulsione e le prime accuse. La partita, già tesa per la sua importanza, ha visto un punto di svolta con l'espulsione di Pierre Kalulu nel primo tempo.
Inter Juve, indaga la Procura: non solo Comolli-Chiellini, furia Spalletti con Marotta e faccia a faccia Ferri-Modesto. Cosa rischiano
La Procura apre un’indagine sull’ultimo derby tra Inter e Juventus, dopo le tensioni scoppiate in campo e gli scontri verbali tra i dirigenti.
Caos Inter Juve, ecco cosa rischiano Comolli e Chiellini dopo le proteste
Comolli e Chiellini rischiano sanzioni dopo aver protestato con veemenza contro l'arbitro, a causa dell'espulsione di Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus.
