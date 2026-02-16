CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI CON CAST E GIURIA DI SPICCO NEL SABATO DI RAI1
Milly Carlucci annuncia il ritorno di Canzonissima su Rai1, portando con sé un cast di celebrità e una giuria di esperti. La conduttrice spiega che il programma tornerà in prima serata tra poche settimane, con numerosi artisti pronti a salire sul palco. Il ritorno dello storico show sarà accompagnato da una serie di speciali eventi e performance dal vivo che coinvolgeranno il pubblico a casa.
Manca sempre meno al ritorno su Rai1 Canzonissima, l’antesignano dei talent televisivi. A confermare ufficialmente il ritorno è stata Milly Carlucci, scelta dai vertici per condurre il revival dello show. Un rilancio in grande di uno dei titoli più prestigiosi della Tv di Stato e tra i varietà che più sono rimasti impressi nella memoria dei telespettatori, chi era nato e chi l’ha scoperto dalle clip su web e social. Canzonissima torna a cinquant’anni di distanza, precisamente nel sabato sera primaverile di Rai1, tra marzo a aprile. Il format, non straniero ma tutto italiano (finalmente!), conserverà lo spirito originale. 🔗 Leggi su Bubinoblog
UFFICIALE! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIA
