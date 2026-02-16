CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI CON CAST E GIURIA DI SPICCO NEL SABATO DI RAI1
Milly Carlucci ha annunciato che Canzonissima tornerà su Rai1, portando in studio un cast di ospiti e una giuria di noti esperti. La conduttrice ha anche svelato che lo spettacolo andrà in onda il prossimo sabato, con un pubblico che potrà seguire le performance dal vivo. La trasmissione si svolgerà nello storico studio 5 di via Teulada, dove si sono registrati alcuni dei momenti più memorabili degli anni passati.
Manca sempre meno al ritorno su Rai1 Canzonissima, l’antesignano dei talent televisivi. A confermare ufficialmente il ritorno è stata Milly Carlucci, scelta dai vertici per condurre il revival dello show. Un rilancio in grande di uno dei titoli più prestigiosi della Tv di Stato e tra i varietà che più sono rimasti impressi nella memoria dei telespettatori, chi era nato e chi l’ha scoperto dalle clip su web e social. Canzonissima torna a cinquant’anni di distanza, precisamente nel sabato sera primaverile di Rai1, tra marzo a aprile. Il format, non straniero ma tutto italiano (finalmente!), conserverà lo spirito originale. 🔗 Leggi su Bubinoblog
UFFICIALE! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIA
La Rai ha annunciato ufficialmente il ritorno di Canzonissima in prima serata.
