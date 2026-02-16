Cannara travolto Il Siena cala il poker

Il Cannara ha subito una pesante sconfitta contro il Siena, che ha vinto con un punteggio di 4-0. La partita si è conclusa con una goleada che lascia pochi dubbi sulla superiorità degli ospiti. Durante il secondo tempo, il Siena ha segnato tre reti in rapida successione, rendendo difficile la reazione dei padroni di casa. Di Vincenzo e i suoi compagni non sono riusciti a creare occasioni per ribaltare il risultato.

CANNARA 0 SIENA 4 CANNARA (3-4-3): Di Vincenzo; Gueye, Fumanti (29'st Coviello), Schvindt, Mancini G.; Montero, Farneti (31'st Gnazale), Fracassini, Iacullo (11'st Porzi), Leveh, Mancini R.. A disp.: Vassallo, Lupi, Labonia, Fisichella, Coppola, Bosco. All.: Armillei SIENA (4-3-3): Michielan; Bello, Somma, Cavallari (37'st Schettini), Zanoni (43'st Calamai); Mastalli (29'st Conti), Barbera, Noccioli (29'st Nardi); Ciofi, Andolfi, Loconte (29'st Vlahovic). A disp.: Paolucci, Rossi, Vari, Lipari. All.: Voria ARBITRO: Calabrò di Reggio Calabria (Rosati, Panella). MARCATORI: 12'pt Ciofi, 30'st e 46'st Andolfi, 45'st Conti NOTE: Di Vincenzo (C) para un rigore a Mastalli (S) al 44'pt.