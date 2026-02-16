Cane lupo cecoslovacco aggredisce il cocker Black il proprietario gli fa da scudo e si sloga la cav

Un uomo di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, si è slogato la caviglia cercando di difendere il suo cocker dal cane lupo cecoslovacco che si era liberato dal guinzaglio e lo aveva aggredito. Il proprietario del cane ha tentato di intervenire, ma l'animale ha ferito l’uomo nel tentativo di attaccare anche il cane più piccolo. La scena si è svolta ieri pomeriggio in una strada del paese, davanti agli occhi di alcuni passanti.

Aggressione a Mel: Cane lupo cecoslovacco ferisce un uomo che proteggeva il suo cocker. Un uomo di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, ha riportato una slogatura alla caviglia mentre cercava di proteggere il suo cocker da un cane lupo cecoslovacco che si era liberato dal guinzaglio. L'episodio, avvenuto lo scorso 13 febbraio, solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla gestione dei cani di grossa taglia, in particolare di quelli con un potenziale di aggressività. Dinamica dell'aggressione e il gesto di coraggio. Walter Azzalini, arbitro sportivo e appassionato runner, stava passeggiando con il suo cocker Black lungo una strada comunale nei pressi di Campo San Pietro quando è avvenuto l'imprevisto.

Un lupo ha fatto un’altra visita in pieno giorno e questa volta ha preso di mira una famiglia di Aquilea.

Un episodio di violenza domestica si è verificato recentemente in una abitazione, quando un uomo ha aggredito la moglie armato di coltello davanti ai figli.

