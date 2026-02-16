Cane lupo cecoslovacco aggredisce il cocker Black il proprietario gli fa da scudo e si sloga la cav
Un uomo di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, si è slogato la caviglia cercando di difendere il suo cocker dal cane lupo cecoslovacco che si era liberato dal guinzaglio e lo aveva aggredito. Il proprietario del cane ha tentato di intervenire, ma l'animale ha ferito l’uomo nel tentativo di attaccare anche il cane più piccolo. La scena si è svolta ieri pomeriggio in una strada del paese, davanti agli occhi di alcuni passanti.
Aggressione a Mel: Cane lupo cecoslovacco ferisce un uomo che proteggeva il suo cocker. Un uomo di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, ha riportato una slogatura alla caviglia mentre cercava di proteggere il suo cocker da un cane lupo cecoslovacco che si era liberato dal guinzaglio. L’episodio, avvenuto lo scorso 13 febbraio, solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla gestione dei cani di grossa taglia, in particolare di quelli con un potenziale di aggressività. Dinamica dell’aggressione e il gesto di coraggio. Walter Azzalini, arbitro sportivo e appassionato runner, stava passeggiando con il suo cocker Black lungo una strada comunale nei pressi di Campo San Pietro quando è avvenuto l’imprevisto.🔗 Leggi su Ameve.eu
Lupo attacca in pieno giorno. Oche sbranate, il proprietario lo fa scappare: “Era nel nostro giardino”
Un lupo ha fatto un’altra visita in pieno giorno e questa volta ha preso di mira una famiglia di Aquilea.
Aggredisce la moglie armato di coltello davanti ai figli: la vicina di casa fa da scudo e le salva la vita
Un episodio di violenza domestica si è verificato recentemente in una abitazione, quando un uomo ha aggredito la moglie armato di coltello davanti ai figli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cane lupo cecoslovacco aggredisce il cocker Black, il proprietario gli fa da scudo e si sloga la caviglia: Per settimane non potrò correre; Olimpiadi, dietrofront sulle scuole: dal 10 al 12 febbraio scatta la chiusura.
Cane lupo cecoslovacco aggredisce il cocker Black, il proprietario gli fa da scudo e si sloga la caviglia: «Per settimane non potrò correre»BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Era venerdì mattina, attorno alle 11.30, quando una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo. Siamo a Campo San Pietro, frazione di Mel ... ilgazzettino.it
Corigliano Rossano, pincher sbranato da due cani lupo: il proprietario cerca di difenderlo ma viene aggreditoNel tentativo di mettere in salvo l’altro cane, il proprietario è stato morso alla mano destra ed è caduto a terra. Immediata la richiesta di aiuto al 112. Sul posto sono intervenute una volante della ... cosenzachannel.it
Attenzione In questo momento un cane lupo ( pastore tedesco ) grande taglia, colore nero ha attraversato la via Emilia e si muove in direzione Iper Monrebello . Fate girare potrebbe essere smarrito.Grazie facebook