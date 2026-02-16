Campanili lotta al woke e famiglia naturale | ecco lo statuto di Futuro Nazionale di Vannacci

Campanili, fioriture delle differenze e lotta all'ideologia woke: ecco alcune delle parole chiave del movimento politico del generale Vannacci contenute nello statuto di "Futuro Nazionale". 56 articoli in totale, tre deputati già assoldati - Pozzolo, Sasso e Ziello - e un tesseramento che partirà il 1 marzo.  Il valore principale del gruppo è "l'identità tradizionale italiana". La fiamma tricolore l'avevano messa fin da subito nel simbolo, provocando la reazione dell'associazione di Francesco Giubilei ("Nazione futura") e non solo.  Il centrodestra un po' li snobba e un po’ li teme. Loro intanto si gongolano con i sondaggi d’esordio e citano nel documento fondativo - a breve sarà online anche il sito internet - la civiltà cristiana, i dialetti locali e l'appartenenza alla Nazione, scritta ovviamente con la N maiuscola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

