Campanili, fioriture delle differenze e lotta all'ideologia woke: ecco alcune delle parole chiave del movimento politico del generale Vannacci contenute nello statuto di "Futuro Nazionale". 56 articoli in totale, tre deputati già assoldati - Pozzolo, Sasso e Ziello - e un tesseramento che partirà il 1 marzo. Il valore principale del gruppo è "l'identità tradizionale italiana". La fiamma tricolore l'avevano messa fin da subito nel simbolo, provocando la reazione dell'associazione di Francesco Giubilei ("Nazione futura") e non solo. Il centrodestra un po' li snobba e un po’ li teme. Loro intanto si gongolano con i sondaggi d’esordio e citano nel documento fondativo - a breve sarà online anche il sito internet - la civiltà cristiana, i dialetti locali e l'appartenenza alla Nazione, scritta ovviamente con la N maiuscola. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Campanili, lotta al woke e famiglia naturale: ecco lo statuto di "Futuro Nazionale" di Vannacci

Vannacci presenta ufficialmente il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, in Toscana.

Roberto Vannacci lancia un nuovo partito chiamato “Futuro Nazionale con Roberto Vannacci”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.