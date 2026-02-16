Campagna Facciamo sentire il nostro amore | da Conad raccolti quasi 150mila euro per il ' Salesi'

Conad ha raccolto quasi 150.000 euro durante la campagna natalizia “Facciamo sentire il nostro amore” per sostenere il reparto di pediatria dell’Ospedale Salesi di Ancona. La somma ottenuta permetterà di acquistare nuovi strumenti e migliorare le strutture dedicate ai piccoli pazienti. La raccolta si è svolta grazie alle donazioni dei clienti nei punti vendita Conad della regione, che hanno deciso di contribuire con il loro acquisto. La campagna ha coinvolto anche i commercianti indipendenti associati Cia, che hanno promosso attivamente l’iniziativa tra i loro clienti.

ANCONA – Consentirà il potenziamento delle attività e delle progettualità della Fondazione Ospedale Salesi Ets il risultato dell'iniziativa natalizia "Facciamo sentire il nostro amore", promossa da Conad e sostenuta congiuntamente da Conad Adriatico e Cia – Commercianti Indipendenti Associati, grazie alla straordinaria generosità dei clienti. L'iniziativa ha consentito di raccogliere complessivamente 147mila euro, destinati ai progetti di ricerca scientifica e alle attività rivolte ai piccoli pazienti e alle donne, sostenuti dalla Fondazione Ospedale Salesi. Un risultato reso possibile dalla partecipazione dei clienti Conad, che hanno aderito al progetto collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d'animazione Disney.