Camion prende fuoco sulla ss 613 | carreggiata chiusa e disagi a Squinzano

Un camion che trasportava prodotti alimentari per la catena Md si è incendiato questa mattina sulla strada statale 613 tra Lecce e Brindisi. L’incendio, probabilmente scoppiato a causa di un guasto al motore, ha causato la chiusura della carreggiata a Squinzano, generando disagi alla circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L'episodio questa mattina lungo la strada che collega Lecce a Brindisi per la probabile avaria meccanica del mezzo pesante: traffico deviato lungo la viabilità adiacente e disagi alla circolazione Le fiamme sono divampate improvvisamente sul mezzo, causando una colonna di fumo, visibile a distanza che ha invaso la carreggiata e ha creato problemi di visibilità. Per permettere la messa in sicurezza dell'area, è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Lecce, all'altezza del Km 17,700, in prossimità dello svincolo di Torchiarolo, al confine col territorio comunale di Squinzano, in provincia di Lecce.