Un camion ha invaso improvvisamente la corsia opposta sull’autostrada, causando un grande scompiglio: il traffico si ferma e le auto si accumulano da ore. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata del conducente, che ha perso il controllo del mezzo. A terra, i soccorritori cercano di gestire la situazione tra le lamiere e i veicoli in sosta. La giornata è iniziata con un grande caos sulla strada, che ha coinvolto decine di automobilisti.

Un boato improvviso, poi il traffico che si arresta di colpo e le sirene che squarciano il silenzio del mattino. L’ennesima emergenza sulle grandi arterie italiane si è consumata nelle prime ore della giornata, quando la viabilità è più intensa e migliaia di automobilisti si spostano per lavoro. Una manciata di secondi può trasformare un normale viaggio in un incubo, soprattutto quando coinvolge mezzi pesanti e carreggiate ad alta percorrenza. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata quella tipica di un grave incidente stradale in autostrada: lamiere, carreggiate invase e traffico paralizzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Camion invade carreggiata opposta in autostrada: caos in Italia, tutto bloccato

Un camion ha invaso la corsia opposta sull’autostrada A1 questa mattina, causando un incidente e bloccando il traffico.

Un camion ha invaso la corsia opposta sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa, causando un incidente che ha bloccato il traffico questa mattina.

SCHIANTO IN AUTOSTRADA CONTRO UN CAMION, MUORE A 48 ANNI | 21/10/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.