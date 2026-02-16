Camion invade carreggiata opposta in autostrada | caos in Italia tutto bloccato
Un camion ha invaso improvvisamente la corsia opposta sull’autostrada, causando un grande scompiglio: il traffico si ferma e le auto si accumulano da ore. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata del conducente, che ha perso il controllo del mezzo. A terra, i soccorritori cercano di gestire la situazione tra le lamiere e i veicoli in sosta. La giornata è iniziata con un grande caos sulla strada, che ha coinvolto decine di automobilisti.
Un boato improvviso, poi il traffico che si arresta di colpo e le sirene che squarciano il silenzio del mattino. L’ennesima emergenza sulle grandi arterie italiane si è consumata nelle prime ore della giornata, quando la viabilità è più intensa e migliaia di automobilisti si spostano per lavoro. Una manciata di secondi può trasformare un normale viaggio in un incubo, soprattutto quando coinvolge mezzi pesanti e carreggiate ad alta percorrenza. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata quella tipica di un grave incidente stradale in autostrada: lamiere, carreggiate invase e traffico paralizzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Incidente in autostrada, camion invade la carreggiata opposta. Traffico bloccato, lunghe code
Un camion ha invaso la corsia opposta sull’autostrada A1 questa mattina, causando un incidente e bloccando il traffico.
Autostrada A1, incidente tra Firenze sud e Incisa: tir invade carreggiata opposta. Traffico bloccato
Un camion ha invaso la corsia opposta sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa, causando un incidente che ha bloccato il traffico questa mattina.
SCHIANTO IN AUTOSTRADA CONTRO UN CAMION, MUORE A 48 ANNI | 21/10/2025
Argomenti discussi: Incidente in A1: mezzo pesante invade la carreggiata opposta. Tratto chiuso nel fiorentino; Autostrada A1: incidente tra Firenze sud e Incisa, tir invade carreggiata opposta. Traffico bloccato; Incidente tra un’ambulanza del 118 e una Polo all’incrocio tra via Carducci e via Erone; Esplosione a Bibbiena (Arezzo), camion carico di bombole di ossigeno in fiamme: feriti e panico in strada [VIDEO].
Incidente stradale sulla A1, tir invade carreggiata oppostaI vigili del fuoco di Figline Valdarno hanno estratto il conducente del mezzo pesante rimasto bloccato all'interno della cabina di guida. Traffico in tilt ... rainews.it
Camion invade corsie opposte, traffico bloccato in A1 nel FiorentinoTraffico bloccato su entrambe le carreggiate in A1 nel tratto fiorentino per un incidente stradale avvenuto, intorno alle 8:25 al km 311, tra i caselli di Firenze sud - Incisa Reggello, dove un mezzo ... ansa.it
LA FOTO NOTIZIA DEL GIORNO- CAGLIARI, CAMION DEI RIFIUTI INVADE LA PASSERELLA DELLO STORICO CHIOSCO TWIST AL POETTO- Incidente di percorso poco fa per un camion dei rifiuti della Devizia che è entrato sulla passerella dello storico Chi - facebook.com facebook
Maltempo, il mare invade le abitazioni: evacuate 50 famiglie a Focene ift.tt/dNI7auc x.com