Camion a fuoco sulla superstrada | colonna di fumo nero visibile da decine di km

Un camion ha preso fuoco sulla superstrada statale 613, creando una grande nube di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. L’incendio si è sviluppato mentre il veicolo viaggiava in direzione di Lecce, bloccando parzialmente la carreggiata e causando rallentamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

L'incendio è divampato su un mezzo pesante che percorreva la strada statale 613. Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri TORCHIAROLO - Una colonna di fumo nero e denso si è alzata sulla strada statale 613 per un incendio divampato su un camion che percorreva la superstrada in direzione Lecce. Il conducente sarebbe rimasto illeso, è riuscito ad accostare su una piazzola di sosta prima che le fiamme divorassero il cassone telato. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, la carreggiata è stata chiusa al traffico. L'incendio è divampato all'altezza degli svincoli per Torchiarolo.