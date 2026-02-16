Cameron Payne firma con i Partizan | tutti i dettagli del contratto

Cameron Payne ha firmato con il Partizan Mozzart Bet, una scelta che potrebbe cambiare le sorti della squadra e portare un notevole guadagno economico. La firma si è concretizzata dopo settimane di trattative, e il giocatore arriverà in Serbia con un contratto di un anno, con opzione per il rinnovo. Il club spera che la sua esperienza possa fare la differenza in vista delle prossime partite.

Una mossa di mercato dal peso storico segna la gestione del Partizan Mozzart Bet: la possibile cessione di Cameron Payne porterebbe liquidità significativa e nuove possibilità di intervento sul roster. La scelta appare coerente con la situazione contrattuale dell'americano, destinato a lasciare Belgrado al termine della stagione, con contratto in scadenza, e riflette un'organizzazione pronta a ottimizzare la struttura sportiva e finanziaria. La transazione ipotizzata comporterebbe un incasso ufficiale di 1.750.000 dollari, cifra descritta come record per il club nel XXI secolo. La scelta viene attribuita al fatto che Payne non avrebbe prospettive di rinnovo e, di conseguenza, sarebbe destinato a concludere l'avventura a Belgrado al termine della stagione.