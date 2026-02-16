Calvarese | Bisognerebbe introdurre le espulsioni a tempo coi difensori hanno modificato dinamiche naturali del gioco

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, sostiene che le espulsioni temporanee avrebbero evitato le complicazioni sorte durante la partita tra Inter e Juventus. Secondo lui, i difensori hanno alterato le sequenze di gioco, portando a decisioni più difficili da gestire. Durante un’intervista al Messaggero, l’arbitro ha criticato l’uso della Var e ha sottolineato come le modifiche alle regole possano influenzare il ritmo della partita, come accaduto con l’espulsione di Kalulu e la reazione di Bastoni.

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato in un’intervista al Messaggero del ruolo della Var e delle polemiche in Inter-Juventus per l’espulsione di Kalulu e la reazione di Bastoni. L’intervista a Calvarese. La Penna condannato, la Juventus furiosa e Bastoni da Oscar come attore protagonista. Diciamolo: il problema delle simulazioni è ineludibile. “ Eppure un calciatore ha anche la ‘facoltà’ di simulare. Intendo dire che la simulazione è una fattispecie prevista dal regolamento: chi la compie, però, se ne assume le responsabilità, scontandone anche le conseguenze “. Crede che la squalifica possa essere un deterrente? “ Per le sanzioni bisogna cambiare il regolamento, magari introducendo le espulsioni a tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

