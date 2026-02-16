Caltanissetta Sequestrati dalla Guardia di Finanza circa 3 mila articoli di Carnevale non sicuri

A Caltanissetta, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 3.000 articoli di Carnevale perché considerati pericolosi. Le forze dell’ordine hanno trovato giocattoli e maschere senza le certificazioni di sicurezza, mettendo a rischio la salute dei bambini. Durante i controlli, sono stati individuati prodotti con etichette mancanti o irregolari, pronti per essere venduti nelle bancarelle del centro storico.

La guardia di finanza di Teramo ha sequestrato circa 40mila articoli di carnevale destinati ai bambini, perché risultati privi delle certificazioni di sicurezza e potenzialmente dannosi per la salute.

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 11 mila articoli di Carnevale irregolari.

